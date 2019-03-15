Kamu Personelinden Oluşan Koro Konser Verdi

Bitlis'te asker, polis, öğretmen ve memurlardan oluşan koro, konser verdi.

Bitlis'te asker, polis, öğretmen ve memurlardan oluşan koro, konser verdi.



Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde koro, sevilen türküleri seslendirdi.



Koro şefi Nurullah Eren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Güley Güner, gönüllü memurlardan oluşan bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Akşam, sabah ve tatil günü demeden hep beraber çalıştık. Devlet memurlarından farklı kademelerden müzik eğitimi almamış arkadaşlardan oluşan ilk topluluğuz." dedi.



Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise geçen yıl kentte bir koro oluşturduklarını anlatarak, "Bu yıl tayini çıkan arkadaşların yerine yeni gelenlerle Türk Sanat Müziği Korosu kurduk. Bundan sonra diğer müzik dallarında aynı şekilde kamuda çalışan gönüllü arkadaşlarımızla konserlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.



Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, koro şefine çiçek verdi.

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