Son Dakika Haberleri: Kamu Personeline 1 Gün Fazla Rapor Yazan Doktorun 2 Yıl Hapsi İstendi

Kamu Personeline 1 Gün Fazla Rapor Yazan Doktorun 2 Yıl Hapsi İstendi

1 saat önce

İSTANBUL'da muayene ettiği adliye personeli hastasına 10 günden fazla rapor yazma yetkisi olmadığı halde 11 gün iş göremezlik raporu yazan doktor Çetin Ö. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kamu Personeline 1 Gün Fazla Rapor Yazan Doktorun 2 Yıl Hapsi İstendi, System.String[]
İSTANBUL'da  muayene ettiği adliye personeli hastasına 10 günden fazla rapor yazma yetkisi olmadığı halde 11 gün iş göremezlik raporu yazan doktor Çetin Ö. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dr.  Çetin Ö.(58), 12 Temmuz 2016'da Viranşehir Adliyesi'nde şoför olarak görev yapan Zeynel O.'yu muayene etti. Hastasına tek hekim tarafından 10 günden fazla  rapor verme yetkisi olmamasına rağmen doktor 11 günlük iş göremezlik raporu hazırladı. Zeynel O. raporu çalıştığı kuruma verdi.  

Şanlıurfa Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, fazla rapor yazan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı doktor hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılıkta ifade veren Dr. Çetin Ö., "Rapordaki imza bana ait olabilir. Rapor verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bizim 10 gün rapor verme yetkimiz vardır. Sehven 11 gün yazılmış olabilir. Sekreter raporu imzalamış biz de imzalamış olabiliriz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada doktor Çetin Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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