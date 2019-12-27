Kamu personeline 'Psikoloji' semineri' - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 2 gün boyunca kamu personellerine 'Psikoloji semineri' verildiği bildirildi.



Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından İlçede görev yapan daire amirleri, memurlar, kolluk kuvvetleri ve öğretmenlere yönelik öfke kontrolü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, istismar, psikolojik bilinç konulu 2 gün devam eden seminer düzenlendi. Seminerin Klinik Psikolog Maide Şahin tarafından verildiği açıklandı.



Semineri değerlendiren Çavdarhisar Kaymakmı Miraç Abulut, yaptığı açıklamda, "İlçemizde görev yapan personellerimize yönelik düzenlediğimiz seminer oldukça başarılı geçti. Öfke kontrolü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, istismar konularında seminer anlatısını yapan Klinik Psikolog Maide Şahin'e personelim adına teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA