Kamu personeline şüpheli posta eğitimi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, kentteki kamu kurum ve kuruluşlardaki personellere şüpheli posta eğitimi verildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, AFAD uzman ekiplerince, kimyasal, biyolojik, radyolojik (KBRN) tehlikelere karşı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli bazı personellere şüpheli posta eğitimi verilerek farkındalık oluşturulduğu belirtildi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik gibi maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaların anlatıldığı eğitimlerde, şüpheli durumla karşılaşıldığında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Evrak kayıt, güvenlik ve karşılama personellerinin bu tür olaylarla karşılaşma olasılıklarının fazla olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik gibi maddelerin tehditleri, kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre üzerindeki etkileri anlatıldı. Genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektuplarda yapılması ve yapılmaması gerekenler, şüpheli paketlerin nasıl anlaşılacağından bahsedildi. Tehlikeli durumlarda ikaz ve alarm işaretleri, acil durumlarda sığınaklar, yardım ekipleri ulaşana kadar acil yapılacak adımlar hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra genel karşılaşılabilecek afet olayları için ise 'Afet ve Acil Durum Çantası' hazırlamanın önemi, acil durumlarda güvenli yerlere nasıl gidileceği, nasıl iletişim kurulacağı, neler yapılacağı konularında da bilgiler verildi."