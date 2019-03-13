Son Dakika Haberleri: Kamu Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Kamu Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

1 saat önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kamu personeline bağımlılık yapıcı maddelerin arzıyla mücadele anlatıldı.

Kamu Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi, System.String[]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde kamu personeline bağımlılık yapıcı maddelerin arzıyla mücadele anlatıldı.

Artvin Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, narkotik suçlarla mücadele ekipleri sunum yaptı.

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın önemine dikkati çeken jandarma personeli, sonra uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitimlerin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Jandarma, Ardanuç, Artvin, Güncel
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