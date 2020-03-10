Kamu personeline yurtdışı kısıtlaması içeren genelge yayınlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu personeline yurtdışı kısıtlaması içeren genelge yayınlanacak - Son Dakika

Kamu personeline yurtdışı kısıtlaması içeren genelge yayınlanacak

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yabancı katılımlı uluslararası kongrelerin yapılmaması, ulusal kongrelerle ilgili sınırlama kısıtlama getirilmesini düşünüyoruz" dedi.

Kamu personeline yurtdışı kısıtlaması içeren genelge yayınlanacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yabancı katılımlı uluslararası kongrelerin yapılmaması, ulusal kongrelerle ilgili sınırlama kısıtlama getirilmesini düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, kamu personelinin yurtdışı kongrelerine çıkmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına yönelik, "Kamu personelinin yurtdışına çıkmaması ile ilgili zorunluysa nereden niçin alacaklarıyla ilgili bir önerge" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, kamu personelinin uluslararası kongrelere katılımına ilişkin olarak, "Yabancı katılımlı uluslararası kongrelerin yapılmaması, ulusal kongrelerle ilgili sınırlama, kısıtlama getirilmesini düşünüyoruz. Bilim Kurulu'nda görüşeceğiz" dedi.

Amerikalı yolcuya ilişkin olarak Bakan Koca, " Tiran'dan İstanbul giden bir yolcu. 86 yaşında" şeklinde konuştu.

Maryland Valisi'nin açıklamasına ilişkin soruya Bakan Koca, "Valinin hastanın durumuyla ilgili açıklama yapması yeterli olabilirdi. Bunu söylerken dünyada bir ilk gerçekleşiyor. Türkiye'den geçişli ilk vaka sunumu manidar geldi" ifadelerini kullandı.

Yurtdışına satılan tanı kitlerinin sayısına ilişkin soruya Bakan Koca, "Şu an 300 bin talep var. Bunların bir kısmı gönderildi. Biz hepsini karşılama noktasında şu an hepsini göndermek istemiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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