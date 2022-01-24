Kamu personellini yarın izinli sayılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu personellini yarın izinli sayılacak

24.01.2022 23:25
Kamu personellini yarın izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda BAKAN YANIK İSTANBUL'DAKİ HAİN SALDIRIDA ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK BAKAN YANIK İSTANBUL'DAKİ HAİN SALDIRIDA ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK İstanbul Valisi Yerlikaya, Başsavcı Şaban Yılmaz ile Birlikte Yaralıları Ziyaret Etti İstanbul Valisi Yerlikaya, Başsavcı Şaban Yılmaz ile Birlikte Yaralıları Ziyaret Etti

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, işçi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu personellini yarın izinli sayılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:30 Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi
22:38 Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan verdi: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik
22:23 Demirtaş'tan İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında açıklama: Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, sivilleri hedef alan her saldırı terördür
22:17 Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin
22:14 Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı
21:53 Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mitinginde MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye sert sözler
21:20 Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangında yürek yakan ayrıntı: 1 ay önce evlenmişler
21:22 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali!
21:06 İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 23:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kamu personellini yarın izinli sayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement