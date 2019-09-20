Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak
34 dakika önce
Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.
Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40
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