Son Dakika Haberleri: Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak
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Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak

34 dakika önce

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.

Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak, System.String[]

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 
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