"Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

"Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Edirne Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de sağlık kuruluşu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ruhsatlandırma yönetmeliğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanı Ahmet Zengin, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda yapılan çalışmalarla sağlıkta önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan yeniliklerle sağlık alanında güzel gelişmeler yaşandığını belirten Zengin, çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Bilgilendirme toplantılarının dördüncüsünü Edirne'de yaptıklarını dile getiren Zengin, başarılı bir toplantı geçmesini diledi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meriç Nehri, Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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