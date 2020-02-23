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Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı
53 dakika önce
Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Bilgilendirme Toplantıları'nın 5'incisi Bursa'da düzenlendi.
Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Bilgilendirme Toplantıları'nın 5'incisi Bursa'da düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:53
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