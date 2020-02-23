Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı - Son Dakika Ekonomi

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı

53 dakika önce

Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Bilgilendirme Toplantıları'nın 5'incisi Bursa'da düzenlendi.

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı, System.String[]

Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Bilgilendirme Toplantıları'nın 5'incisi Bursa'da düzenlendi.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:53 
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