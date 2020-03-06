Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı - Son Dakika

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı

6 saat önce

Ordu'da, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı düzenlendi.

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı, System.String[]

Ordu'da, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğindeki toplantı, Samsun, Amasya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Rize İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanı Ahmet Zengin, belirledikleri yaklaşık 15 bölge ilinde toplantı yaptıklarını söyledi.

Zengin, yaptığı sunumda, söz konusu yönetmelikle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya ve Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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