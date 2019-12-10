Kamu-Sen Çorum Şube Başkanı Aydın'dan

Türkiye Kamu-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik uygulamalarının zulmün ötesine geçip soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Aydın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sendika merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Bir canlının en önemli hakkının yaşama olduğunu belirten Aydın, dünyada baskın güçlerin kendi çıkarlarına uygun bulduğu toplumlar için demokrasi ve insan hakkı öngördüğünü, diğer toplumlara ise yaşama hakkı dahi tanımadığını ifade etti.

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da da insan haklarından bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Aydın, "Çin zulmünden kaçan soydaşlarımız, ana yurtlarında yaşayan yakınlarından haber dahi alamazken, zulmün boyutlarının soykırıma dönüştüğü görülmektedir. Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın binlerce yıldır yaşadığı topraklar işgal altında olduğu gibi seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, doğum kontrolü yoluyla nüfuslarına müdahale edilmektedir." dedi.

Yaşama hakkının topluma ve devlete ciddi görevler yüklediğini vurgulayan Aydın, "Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız? Birleşmiş Milletlerin dünyanın kanayan yarası haline gelen bu soruna eğilmesini istiyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türk hükumetinin de Birleşmiş Milletler nezdinde derhal girişimlerde bulunmasını bekliyoruz." diye konuştu.