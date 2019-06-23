Kamu Sen'de Atalay dönemi
1 saat önce
Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi yönetim kurulu kararıyla Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atandı.
Türk Eğitim Sen Manisa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türkiye Kamu Sen
Genel Merkezi yönetim kurulu kararıyla Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atandı. Türk Büro Sen
Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan
'ın 2015 yılından beri yürüttüğü Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliğine, Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Türk Eğitim Sen
Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay atandı.
Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atanan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, "Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetiminin takdiri ile Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği görevi tarafıma tebliğ edilmiştir. Görevimiz ve sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Bu onurlu ve anlamlı görev için Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetimine teşekkür ederim." dedi. - MANİSA
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