Kamu-Sen'den bütçe tepkisi

Türkiye Kamu-Sen Çorum Temsilcisi Selim Aydın, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına tepki gösterdi.

Aydın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlattı.

Tasarı bu haliyle komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirten Aydın, "Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklemek zorundadır. Ardından bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetler gibi konular acilen çözülmelidir. 2020 bütçesi, bu haliyle memurun bütçesi olmaktan çıkmıştır." dedi.