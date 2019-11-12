Son Dakika Haberleri: Kamu-Sen'den bütçede "memur unutulmasın" çağrısı
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Kamu-Sen'den bütçede "memur unutulmasın" çağrısı

6 saat önce

Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi Kadir Bayram, TBMM'de görüşülen 2020 yılı bütçesinde memurların unutulmaması için alanlara indiklerini bildirdi.

Kamu-Sen'den bütçede

Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi Kadir Bayram, TBMM'de görüşülen 2020 yılı bütçesinde memurların unutulmaması için alanlara indiklerini bildirdi.


Azerbaycan Parkı'nda üyeleriyle bir araya gelerek burada bir basın açıklaması yapan Bayram, memur ve emeklilerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini iddia etti.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesinin gerektiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Bütün bu gerçekler ışığında, 2020 yılı için belirlenmiş olan maaş artışlarının da yetersiz kalacağı şimdiden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kamu görevlilerinin ve emeklilerin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla, Türkiye Kamu-Sen olarak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında 2020 yılı maaş artış oranlarının ekonomik gelişmeler doğrultusunda revize edilmesi hususunu arz ve talep ediyoruz."

Türkiye Kamu Sen, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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