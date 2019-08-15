Son Dakika Haberleri: Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen...
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Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen...

42 dakika önce

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir" "591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"
"591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:43 Kaynak: İHA
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