Son Dakika Haberleri: Kamu-Sen ile Dünya Göz Hastanesi Arasında Protokol

Kamu-Sen ile Dünya Göz Hastanesi Arasında Protokol

1 saat önce

Kamu-Sen ile Dünya Göz Hastanesi arasında protokolGAZİANTEP - Gaziantep Dünya Göz Hastanesi ve Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi arasında sağlık protokolü imzalandı.

Kamu-Sen ile Dünya Göz Hastanesi arasında protokol

GAZİANTEP - Gaziantep Dünya Göz Hastanesi ve Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi arasında sağlık protokolü imzalandı.
Dünya Göz Hastanesinde gerçekleşen İmza törenine Kamu-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ve Hastanene Müdürü Muhammet Aslan ve Kamu-Sen üyeleri katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, "Kamu-Sen ailesi olarak Dünya Göz Hastanesi ile protokol imzaladık. Yaptığımız anlaşma ile üyelerimizin aile bütçesine katkı sunmak daha önemlisi bu hastane ile yaptığımız anlaşma ile birlikte üyelerimize kaliteli sağlık hizmeti sunulması noktasındaki anlaşmayı çok önemsiyoruz. Daha da önemli olarak gördüğümüz yaptığımız anlaşma ile Adıyaman,Kahramanmaraş,Şanlıurfa gibi illerimiz de anlaşma kapsamında olacaktır" dedi. Hastane Müdürü Aslan ise, "Dünya Göz Hastanesi olarak böyle bir anlaşma imzaladığımız için çok mutluyuz. En iyi hizmet, tüm Kamu-Sen çalışanlarına vermek için tüm personellerimiz ile 24 saat hizmet içerisindeyiz. Tüm Kamu-Sen çalışanlarını hastanemize bekliyoruz. İnşallah faydalı oluruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye Kamu Sen, Yerel
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