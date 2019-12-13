Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Heyet üyelerini makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Heyet üyelerine ilçeyi tanıtan Kaymakam Özkan, ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, Türk bayrağı tablosu hediye etti.


Gerçekleşen ziyaretin ardından Kaymakam Özkan, heyet üyeleriyle birlikte TÜRKAV'ın Tatvan Şube açılışına katıldı. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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