Kamu, şirketlerin hisse veya tahvillerini alsın

Daha İyi Yargı Derneği, COVID-19 salgınında alınabilecek ekonomik önlemler arasında, ekonomik sorunların ortadan kalkması sonrası satmak şartıyla, kamunun şirketlerden hisse veya uzun vadeli tahvil almasını önerdi.

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Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi

Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı

Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?