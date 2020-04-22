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Kamu, şirketlerin hisse veya tahvillerini alsın
1 saat önce
Daha İyi Yargı Derneği, COVID-19 salgınında alınabilecek ekonomik önlemler arasında, ekonomik sorunların ortadan kalkması sonrası satmak şartıyla, kamunun şirketlerden hisse veya uzun vadeli tahvil almasını önerdi.
Daha İyi Yargı Derneği, COVID-19 salgınında alınabilecek ekonomik önlemler arasında, ekonomik sorunların ortadan kalkması sonrası satmak şartıyla, kamunun şirketlerden hisse veya uzun vadeli tahvil almasını önerdi.
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22.04.2020 06:29:54. #1.13#
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