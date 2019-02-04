Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İş Birliği" Projesi

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, kamu kurumlarının temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarını ön yargısız dinlemelerini, karar mekanizmalarında fikirlerine önem vermelerini ve katkı sağlamalarını istedi.

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, kamu kurumlarının temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarını ön yargısız dinlemelerini, karar mekanizmalarında fikirlerine önem vermelerini ve katkı sağlamalarını istedi.



Türkiye ve Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği" projesi kapsamında 20 pilot ilde gerçekleştirilecek Sivil Toplum Günleri'nin 14'üncüsü Gaziantep'te başladı.



Daire Başkanı Adnan Zengin, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kamuyla sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değindi.



Proje sayesinde birliktelik kültürünü arttırmak istediklerini ifade eden Zengin, "Bizim inanç kodlarımızda, tarihi ve kültürel geçmişimizde de gönüllülük vardır. Vakıf, ahi gibi kavramları çok önemseyen bir milletiz." dedi.



Projeyi sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki ilişkileri geliştirerek farkındalık yaratmak üzere hayata geçirdiklerine dikkati çeken Zengin, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kabiliyet ve temsil yeteneği gelişmiş, yaşadığı toplumu, hizmet aldığı kamu kurumunu tanıyan, ortak çalışma kültürüne sahip olmalarının amaçlandığını belirtti.



15 Temmuz darbe girişiminde sivil toplum kuruluşu üyelerinin kendilerini tankların önüne atarak canlarını feda ettiğini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:



"Bu durum sivil toplum kuruluşlarının toplumsal olaylara duyarlılığı ve demokrasiye olan inancının en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Bu projenin temek amacı sivil toplum kuruluşlarının kamusal alanda etkinliklerini artırabilmelerine olanak sağlayacak ortamın geliştirilmesidir. Ben kamu kurumu temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarını ön yargısız dinlemelerini, karar mekanizmalarında fikirlerine önem vermelerini ve katkı sağlamalarını istirham ediyorum. Zaten sivil toplum buluşmalarıyla hedefimiz de bunu gerçekleştirmektir. Bu proje kapsamında 11 kamu personeli eğitim programı, illerde bölgesel bazlı sivil toplum günleri etkinlikleri düzenledik. Finlandiya, İtalya ve Almanya'ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik."



Zengin, İçişleri Bakanlığı nezdinde sivil toplum istişare kurulu oluşturulacağını sözlerine ekledi.



Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ da proje şehirlerinden birinin Gaziantep olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin sanayi, ticaret ve sivil toplum çalışmalarıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından kamuyla sivil toplum arasındaki iş birliğinin değerlendirileceği panel düzenlendi.



Kentte 2 gün devam edecek etkinliklerle sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ve yardım toplama, iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme, sivil toplum kuruluşlarının sorunları ve ihtiyaçlarıyla kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve diyalog konularında bölgelere özel çalışma gerçekleştirilip yol haritası ortaya konacak.

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