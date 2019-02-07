Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İş Birliği Projesi"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Belediye işini gücünü bırakmış, terör örgütüne destek oluyordu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Belediye işini gücünü bırakmış, terör örgütüne destek oluyordu. Aynı şekilde bir kısım sivil toplum kuruluşu da buna destek veriyordu. Başarılı operasyonlar ve belediyedeki bugünkü organizasyonla bölge huzur içinde." dedi.



Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İş Birliği Projesi" kapsamında, Mardin'de bir otelde "Sivil Toplum Günleri" etkinliği düzenlendi.



Yaman, burada yaptığı konuşmada, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değindi.



Terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından bölgede sağlanan huzurun herkes tarafından sevinçle karşılandığını dile getiren Yaman, huzurun ardından son iki yılda Mardin'in en çok görülmesi gereken şehirlerin başında geldiğini kaydetti.





Huzurun sağlanması ve sürdürülmesi noktasında hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının önemli destekleri bulunduğuna dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:



"İki yıl önce göreve geldiğimizde dükkanlar kapalı, birkaç çay ocağı açıktı. Kimsenin yüzü gülmüyor, ağzını bıçak açmıyordu. 'Sabredin güzel şeyler olacak, devletimiz kararlılıkla terör belasını yok edecek' dedik. Çöpler toplanmıyor, belediye kamu hizmeti yapmıyordu. Belediye sadece ve sadece borçlanıyor, belediyenin araçları bombalı saldırılarda kullanılıyordu. Mazıdağı Belediyesinin aracıyla bir köyümüzdeki karakol önünde patlatma gerçekleşti. Belediye işini gücünü bırakmış, terör örgütüne destek oluyordu. Aynı şekilde bir kısım sivil tolum kuruluşu da buna destek veriyordu. Başarılı operasyonlar ve belediyedeki bugünkü organizasyonla bölge huzur içinde. İnşallah bu huzur devam edecek."



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, 2017'de uygulanmaya başlanan proje kapsamında etkinliklerin sürdürüldüğünü belirtti.



Sivil toplum yapılanmasını önemseyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyle yakından ilgilendiğini bildiren Zengin, "2004'teki yeni konseptle derneklerimizin sayısı bugün yüzde 110 artmıştır. 2010-2018 arasında derneklerin sayısının yüzde 62 artmasına bağlı olarak gelirlerin de yüzde 235 artması kayda değer, önemli gelişmelerdir." dedi.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Sektör Yöneticisi Maxime Montagner, AB'ye göre sivil toplum kuruluşlarının "insanların ortak hedeflerini takip edebilmesi, siyasi, kültürel, sosyal veya ekonomik ideallerini gözetebilmesi amacıyla örgütlenen, devlet dışı, kar gütmeyen, partizan olmayan ve şiddet içermeyen" yapılar olduğunu söyledi.



Montagner, 2 gün devam edecek programın, sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörü arasında gelişmiş bir diyaloğa ve iş birliğine katkıda bulunması açısından fırsat olduğunu dile getirdi.

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