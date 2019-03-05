Türkiye
ile Avrupa Birliği
(AB
) tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu
İş Birliği Projesi" kapsamında Van
'da gerçekleştirilen "Sivil Toplum Günleri" etkinliği başladı.
Kentteki bir otelde yapılan ve iki gün sürecek etkinlikte kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki ilişkiler ele alınacak, ilişkiler önündeki engeller masaya yatırılacak.
Sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerinde etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiği etkinlikte, çeşitli panel ve sunumlar yapılacak.
Proje kapsamında kamu ve özel sektör temsilcilerine danışmanlık ve uzmanlık eğitimleri verilecek, eğitimin ardından uzman gurubu üyelerinin her biri, eğitime katılan sivil toplum kuruluşuyla eşleştirilecek.
Eşleştirme kapsamında söz konusu sivil toplum kuruluşunun eğitim ihtiyacı belirlenerek, uzman grubu tarafından bu alanda desteklenecek.
Programda ayrıca kamu görevlilerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek.