Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği Projesi
1 saat önce
MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği Projesi" kapsamında 20 pilot ilde gerçekleştirilecek Sivil Toplum Günleri'nin 15'incisi, Mardin'de yapılacak.
MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu
İşbirliği Projesi" kapsamında 20 pilot ilde gerçekleştirilecek Sivil Toplum Günleri'nin 15'incisi, Mardin
'de yapılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye
ve Avrupa
Birliğince (AB
) finanse edilen proje kapsamında daha önce Bursa
'dan başlayan ve Adana
, Çorum
, İzmir
, Denizli
, Konya
, Çanakkale
, Erzurum
, Trabzon
, Ankara
, Zonguldak
, Kocaeli
, Eskişehir
ve Gaziantep
'te gerçekleştirilen etkinlik, 7-8 Şubat'ta Mardin'de devam edecek.
Etkinlikte kamu sektörü ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin değerlendirileceği panel düzenlenecek.
Panelde iş birliğinin önündeki engelleri belirlemek, engelleri aşmak için çözüm önerileri sunmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak.
Programın ilk gününde katılımcılar, atölye çalışmaları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ve yardım toplama, iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme, sivil toplum kuruluşlarının sorunları ve ihtiyaçları ile kamu ve sivil toplum kuruluşları arası iletişim ve diyalog konularında bölgelerine özel çalışma gerçekleştirip yol haritası ortaya koyacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:30 Kaynak: AA
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