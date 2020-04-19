Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2) - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı operasyonların yanı sıra Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de örnek oluyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasına rastlandıktan sonra acil eylem planını devreye sokan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 40 yoğun bakım ve 200 servis yatağını sadece pandemili hastalar için ayırdı.

Normal hastaların pandemililerle bir arada olmaması için tüm klinik ve yoğun bakımlar birbirinden ayrı tutularak, izole edildi. Acil serviste triyaj alanı oluşturularak, başvuran hastanın nerede muayene olacağına karar veriliyor, gerekli yönlendirmeler gerçekleştiriliyor. Hastanede tüm sağlık personelinin de dönüşümlü olarak çalışması sağlandı.

Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla üniversite hastanesi Kovid-19 test merkezi haline getirilerek, PCR ve antikor testine başlandı. Şu ana kadar 450 civarında pandemi şüphesiyle gelenlerin 14'ünün sonucu pozitif çıktı. Bunlardan 8'inin tedavisi tamamlanarak, taburcu edildi, 4'ü yoğun bakımda 6'sının tedavisi sürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla filyasyon çalışması kapsamında gönderilen numuneler de üniversite hastanesinde çalışılarak, Sağlık Bakanlığının sistemine anlık yükleniyor.

Naklettikleri plazmadan sonra sonucu negatife dönen hastanın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma başta olmak üzere tüm tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

"Gerekirse 1200 yatağımızı pandemi için kullanabiliriz"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, pandemiyle mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü ile güzel bir çalışma ortaya koyduklarını anlattı.

Herkesin özverili çalıştığını vurgulayan Aydınlı, "Sağlık İl Müdürlüğü, bizi destekliyor. Türkiye'de ilk antikor ve PCR testine bakan üniversite hastanelerinden biriyiz. Hem kendi hastalarımızın hem Sağlık Müdürlüğünden filyasyon taramayla gelen hastaların numunelerini çalışıyoruz. Günlük 150 örnek çalışabiliyoruz." dedi.

Aydınlı, çok yoğunluk olması durumunda gerekirse hastanedeki 1200 yatağı pandemi ve diğer hastalar için kullanabilecek durumda olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin neredeyse dünyada milyon kişi başına düşen yoğun bakım yatak oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu belirten Aydınlı, "Hastanemizde ileri düzeyde plazma tedavisi için aferez merkezimiz, laboratuvarlarımız, pandemi için ayrı kullandığımız tomografi, radyoloji ünitelerimiz var. Her türlü testi rahatlıkla yapabiliyoruz. Hızlı kitlerle iki saatte de yapabiliyoruz." diye konuştu

"Üniversite bizimle çok iyi bir işbirliği yaptı"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise üniversite hastanesinin kamu gibi ilk planda hazırlığını yaparak, servis ve yoğun bakım yataklarını ayırdığını söyledi.

Bu süreçte üniversiteyi özellikle kişisel koruyucu ekipman anlamında sürekli desteklediklerini aktaran Hülür, "Kendi hastanelerimizle aynı oranda malzeme verdik. Üniversite bizimle çok iyi bir iş birliği yaptı. Üniversiteyle işbirliği anlamında örnek illerden birisiyiz. Hiçbir konuda hem onlar hem biz sıkıntı yaşamadık, iyi diyalog içinde süreci götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Pandemi Bilim Kurulu kurduklarını, burada üniversiteden hocaların da yer aldığını vurgulayan Hülür, il genelinde konuları tartışıp, hızlı karar aldıklarını kaydetti.