Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2) - Son Dakika

Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2)

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı operasyonların yanı sıra Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de örnek oluyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı operasyonların yanı sıra Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de örnek oluyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasına rastlandıktan sonra acil eylem planını devreye sokan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 40 yoğun bakım ve 200 servis yatağını sadece pandemili hastalar için ayırdı.

Normal hastaların pandemililerle bir arada olmaması için tüm klinik ve yoğun bakımlar birbirinden ayrı tutularak, izole edildi. Acil serviste triyaj alanı oluşturularak, başvuran hastanın nerede muayene olacağına karar veriliyor, gerekli yönlendirmeler gerçekleştiriliyor. Hastanede tüm sağlık personelinin de dönüşümlü olarak çalışması sağlandı.

Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla üniversite hastanesi Kovid-19 test merkezi haline getirilerek, PCR ve antikor testine başlandı. Şu ana kadar 450 civarında pandemi şüphesiyle gelenlerin 14'ünün sonucu pozitif çıktı. Bunlardan 8'inin tedavisi tamamlanarak, taburcu edildi, 4'ü yoğun bakımda 6'sının tedavisi sürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla filyasyon çalışması kapsamında gönderilen numuneler de üniversite hastanesinde çalışılarak, Sağlık Bakanlığının sistemine anlık yükleniyor.

Naklettikleri plazmadan sonra sonucu negatife dönen hastanın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma başta olmak üzere tüm tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

"Gerekirse 1200 yatağımızı pandemi için kullanabiliriz"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, pandemiyle mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü ile güzel bir çalışma ortaya koyduklarını anlattı.

Herkesin özverili çalıştığını vurgulayan Aydınlı, "Sağlık İl Müdürlüğü, bizi destekliyor. Türkiye'de ilk antikor ve PCR testine bakan üniversite hastanelerinden biriyiz. Hem kendi hastalarımızın hem Sağlık Müdürlüğünden filyasyon taramayla gelen hastaların numunelerini çalışıyoruz. Günlük 150 örnek çalışabiliyoruz." dedi.

Aydınlı, çok yoğunluk olması durumunda gerekirse hastanedeki 1200 yatağı pandemi ve diğer hastalar için kullanabilecek durumda olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin neredeyse dünyada milyon kişi başına düşen yoğun bakım yatak oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu belirten Aydınlı, "Hastanemizde ileri düzeyde plazma tedavisi için aferez merkezimiz, laboratuvarlarımız, pandemi için ayrı kullandığımız tomografi, radyoloji ünitelerimiz var. Her türlü testi rahatlıkla yapabiliyoruz. Hızlı kitlerle iki saatte de yapabiliyoruz." diye konuştu

"Üniversite bizimle çok iyi bir işbirliği yaptı"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise üniversite hastanesinin kamu gibi ilk planda hazırlığını yaparak, servis ve yoğun bakım yataklarını ayırdığını söyledi.

Bu süreçte üniversiteyi özellikle kişisel koruyucu ekipman anlamında sürekli desteklediklerini aktaran Hülür, "Kendi hastanelerimizle aynı oranda malzeme verdik. Üniversite bizimle çok iyi bir iş birliği yaptı. Üniversiteyle işbirliği anlamında örnek illerden birisiyiz. Hiçbir konuda hem onlar hem biz sıkıntı yaşamadık, iyi diyalog içinde süreci götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Pandemi Bilim Kurulu kurduklarını, burada üniversiteden hocaların da yer aldığını vurgulayan Hülür, il genelinde konuları tartışıp, hızlı karar aldıklarını kaydetti.

Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2)

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:19 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi         
21:45
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir         
21:39
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu         
21:30
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu         
21:00
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 21:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]