Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığındaki toplantıda şehrin sanayisine ilişkin politika ve stratejiler, sorunlar ve destek programları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan, Kırşehir'in ekonomisi, sanayi durumu, ithalat-ihracat durumu ve destekler hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Özkan, Kırşehir KOSGEB Müdürü Muzaffer Demirci, TSE Kırşehir İl Temsilcisi Yılmaz Emektar ve diğer kurul üyesi kurumların temsilcileri katıldı.