Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı - Son Dakika

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Makas başkanlığındaki toplantıya, Erzincan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yöneticileri, öğretim görevlileri, KOSGEB ve OSB üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini sağlamak için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu

Sanayi, inşaat ve tarım konularında birçok önemli projenin anlatıldığı oturumda, Vali Mehmet Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek; "Konu Erzincan ölçeğinde ülkemiz olunca, bir ve beraber hareket edebiliyoruz. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği projelerinde de elimizden gelen desteği sunacağız" dedi. - ERZİNCAN