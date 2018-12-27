Son Dakika Haberleri: Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik'te Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik'te Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Odasında düzenlenen toplantıda, üniversite, sanayi ve kamunun bir araya gelmesinin hizmetlerin bütünlüğü açısından önemli olduğunu belirtti.

Ülkenin sürekli olarak siyasi ve ekonomik kıskaç altında tutulmak istendiğine vurgu yapan Yılmaz, "Bu zincirin kırılmasıyla yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, kendi teknolojimizi üreterek sanayide ciddi bir ekonomik güçlenme elde edebiliriz. Bu sayede ihracat artacak ve ithalat-ihracat dengesini kurarak verimli sonuçlar elde edilecektir." dedi.


Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş da üniversite olarak kamu ve sanayi işbirliklerine son derece önem verdiklerini ve çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Üniversite bünyesinde teknopark kuruldu. Bu üniversite-sanayi yakınlaşmasını sahaya dökecek olan uygulama oldu. Teknopark, yakın zamanda il genelinde ve Marmara Bölgesi'nde tanıtarak yeni iş alanları oluşmasına zemin sağlayacak. Üniversite sanayi ve kamu işbirliği giderek artan bir ivmeyle sürecek." diye konuştu.

Bilecik KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Harun Mindivan ise sanayici ve akademisyen eşleştirmelerine ağırlık vereceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:24 Kaynak: AA

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