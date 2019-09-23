Son Dakika Haberleri: Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında...
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Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında...

9 dakika önce

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında..., System.String[]

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı

CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı
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