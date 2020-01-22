Kamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklar - Son Dakika
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Kamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklar

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını sağlamak amacıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ile iş birliği protokolü imzaladı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını sağlamak amacıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle cezalarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz eden hükümlüler, gerektiğinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki binaların bakım, onarım ve temizlik işlerinde kamu yararına görev yapacak.


Hükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını amaçlayan 'kamu yararına çalışma programı' kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yeşil Kitap Kahve'deki imza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları ve Yeşilay Şube Başkanı Salih Fulcun katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Değerli Cumhuriyet Başsavcımıza vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum. Bu protokole göre cezalarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz eden hükümlüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki hizmet alanlarında gerektiğinde bakım, onarım ve temizlik gibi işlerinde kamu yararına çalışacaklar. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Protokole imzalar atıldı


İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, "Şuanda MASKİ Hizmet binasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay'ın da faaliyetlerini yürüttüğü Yeşil Kafedeyiz. Burada Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülerimiz hizmet veriyor. Bizce çok faydalı hizmetlerde bulunuluyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce yükümlülerim bakım, onarım ve temizlik görevlerinde kamu yararına cezalarını infaz etmeleri yönünde bir protokol düzenliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hazırlanan protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde sorumluluğunda bulunan binaların gerektiğinde bakım, onarım ve temizlik gibi işleri Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün destekleriyle yapılacak. - MANİSA

Çiçekli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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