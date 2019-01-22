Kamu Yararına Çalışma Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kars
'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu hizmeti cezası kapsamında infaz işlemlerine devam edinilen yükümlüler tarafından Atatürk
İlkokulu'nda program düzenlendi.
Programa; Kars Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül
, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kars Milli Eğitim Müdürlüğü
çalışanları ve yükümlüler katıldı.
Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu, bu programın sosyal sorumluluk projesi olduğunu, kamu yararına çalışma cezalarının amacının cezalar infaz edilirken yükümlülerin topluma kazandırılması ve iyileştirilmesinin sağlanmasının olduğunu belirtti.
Alanoğlu, kurumların ihtiyaçlarının yerine getirilmesi ve bu kapsamda Adalet Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çalışmaları neticesinde sömestr tatili boyunca tüm Türkiye
'deki denetimli serbestlik müdürlüklerinde kamu yararına çalışma yükümlülüğü yerine getiren yükümlülerin belirlenecek okullarda bu yükümlülüğü yerine getirmeleri planlandığını kaydetti. - KARS