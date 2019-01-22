Kamu Yararına Çalışma Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor

Son Dakika! VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak