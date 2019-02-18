Son Dakika Haberleri: Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın

Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın

41 dakika önce

Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak.

Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın, System.String[]
Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 

Ekonomi
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