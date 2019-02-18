Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın

Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak.

Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

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