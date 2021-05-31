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Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor - Son Dakika

Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor

31.05.2021 13:37
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesi, toplamda 445 milyon TL'yi aşan yatırım tutarıyla kamu yatırımlarında en parlak dönemi yaşıyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesi, toplamda 445 milyon TL'yi aşan yatırım tutarıyla kamu yatırımlarında en parlak dönemi yaşıyor. İlçede Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çok sayıda projenin yapım çalışmaları devam ederken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş projeler tamamlandığında Meram'ın marka değerinin daha da artacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projelerin son durumları hakkında bilgiler verdi. İlçeye kazandırılan yatırımların başında gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya ve Meram'a hediyesi olan Millet Bahçesi'nin ilçenin en büyük değerlerinden biri olan yeşil dokuya önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kavuş, "inşaatı devam eden Millet Bahçesi şehrin merkezinde insanların nefes alabileceği, dinlenip eğlenebileceği apayrı bir güzellikte olacak. 45 bin metrekarelik çim alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, kafeteryası, Millet Kıraathanesi ile Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

Türkiye'nin ilk veledromu ve TRT'nin ikinci film platosu Meram'da yükseliyor

TRT'nin Uluslararası Konya Film Platosu'nun da Meram'da kurulduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, bu projenin birinci etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. 50 milyon TL'ye mal olacak projenin 390 dönümlük alanda kurulacağını belirten Başkan Kavuş, "TRT Uluslararası Konya Film Platosu Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak. Projenin 50 dönümlük alanında 13. yüzyıl Konya şehri inşa ediliyor. Proje ile birlikte dizi, film ve belgesel çekimleri bu alanda gerçekleştirilecek. İlk etabının yapım aşamasında sona yaklaşılan ve kısa süre içerisinde tamamlanması plananlanan plato sadece ilçemize ve şehrimize değil ülkemize de prestij katacak bir proje olacak. Dutlu Millet Bahçesi'ne komşu olan ve konumuyla turistik bir alanda bulunması nedeniyle ziyaretçilere de açık olacak plato Konya için bir cazibe merkezi niteliği taşıyacak" şeklinde konuştu. Meram'da yapımına başlanan iki büyük spor yatırımı hakkında da bilgiler veren Kavuş, "Meram'da yine TRT Film Platosu ve Dutlu Millet Bahçesi yanında yapımına başlanan Sporcu Yetiştirme Merkezi ile Türkiye'nin ilk Olimpik Veledromu da şehrimize ve ilçemize değer katacak projeler arasında yer almaktadır. Her iki projenin de yapım çalışmaları çok hızlı ilerliyor ve inşallah yıl sonuna kadar da bitirilmesi hedefleniyor. Veledrom projesi Türkiye'nin ilk olma özelliğinin yanında dünyada olimpiyat oyunlarının yapılabileceği veledromlardan biri olması ile de değerli bir proje. Veledrom tamamlandığında uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapacak ve biz de şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Meram'ın marka değerine önemli katkı sunuyor"

Meram'a en önemli katkıyı sunan kurumların başında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geldiğini belirten Başkan Kavuş, Meram'da aynı aks üzerinde başlatılan projelere katkı sunacak Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesi ve Meram Son Durak Katlı Otopark projelerinin yanı sıra Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu çalışmaları ve KOSKİ'nin özellikle merkeze uzak mahallelerde yürüttüğü kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının ilçeye kazandırılan önemli çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti. Başkan Kavuş, "Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesi çalışmaları kapsamında bölgedeki binaların kamulaştırma süreçleri tamamlanarak çevreye rahatsızlık veren alanlarda yıkımlar tamamlandı ve Tavus Baba Türbesi etrafında başlayan çevre düzenlemesi devam ediyor. Şehrimize gelen misafirlerin uğramadan gitmediği Meram son durak bölgesinde tarihi köprü alanında genel bir düzenleme çalışması tamamlanmış olacak. Düzenlemenin bitirilmesi ile Konyalı hemşehrilerimiz ve Konya dışından gelecek misafirler şehrin kalbi konumundaki Meram'da bulunan tarihi taş köprü ve Çamlıbel bölgesinde keyifli vakitler geçirebileceği bir ortam ile karşılaşacak. Diğer taraftan yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 1000 araç kapasiteli Meram Son Durak Otoparkı ile bölge, araç trafiğinden büyük ölçüde kurtulacak. Öte yandan Karaman Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ni birbirine bağlayacak 1,5 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki İsmail Ketenci Caddesi'nde de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Caddenin bir bölümünde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. İsmail Ketenci Caddesi ve devamında Karatay ilçe sınırlarında yapımı devam eden Celaleddin Karatay Caddesi ile; Meram, Karatay ve Selçuklu arasında alternatif bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacak. Şehir merkezinde oluşan trafik yükü bir nebze de olsa hafifletilerek alternatif bir çözüm üretilmiş olacak. İsmail Ketenci Caddesi'nin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

"Şükran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Bakan Kurum'un destekleriyle hız kazandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum'un destekleriyle hız kazanan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlandığında şehrin yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Kavuş, "Bilindiği üzere bölgede çalışmalar etaplar halinde devam ediyor. TOKİ tarafından başlanan ilk etabın ihalesi yapıldı ve kazı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz kısa süre içerisinde de temel atılması planlanıyor. 1. Etap TOKİ Proje alanında 116 dükkan, 182 ofisi, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. Diğer etaplardaki çalışmalarımızda kazı çalışmalarından dolayı gecikmeler yaşansa da hızla devam ediyor ve en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Konya'nın en büyük Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesilerinden olan bu proje tamamlandığında Konya tarihini yansıtan mimari yapısı ile dükkanları, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile şehrin kalbi konumundaki bölge şehircilik anlayışına yeni bir nefes olacak" diye konuştu. Başkan Kavuş, yine aynı bölgede devam eden Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu çalışmaları ile ilgili de "Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesi ile şehrin önemli merkezlerinden olan Alaaddin Bulvarı'nda ise cephe rehabilitasyonu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve planlanan çalışma süresinde herhangi bir aksaklık yok. Cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandığında şehrimizin kültürel mimarisi bir kez daha öne çıkarılmış olacak" dedi.

"Meram Hükümet Konağı'nın yılbaşından önce tamamlanması hedefleniyor"

Geçtiğimiz aylarda ilçede temeli atılan ve inşaatı da çok hızlı ilerleyen Meram Hükümet Konağı'nın da yılbaşından önce tamamlanacağını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Yapımı yılbaşından önce tamamlanması planlanan Meram Hükümet Konağı ile Meram Kaymakamlığı ve çok sayıda ilçe müdürlüğü hemşehrilerimize aynı çatı altında hizmet vermeye başlayacak. Belediye hizmet binamıza da komşu olan Meram Hükümet Konağı tamamlandığında bölge ve ilçemiz yeni bir merkeze daha kavuşmuş olacak" dedi. İlçede devam sağlık yatırımı Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlık Hayat Merkezi hakkında da bilgiler veren Başkan Mustafa Kavuş, "Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürümüzle birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Burada da çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Yer tahsisi ve teknik proje desteği sağladığımız merkez tamamlandığında 16 birimiyle hizmet verecek ve bölgenin sağlık hizmetleri anlamında önemli bir ihtiyacını da karşılayacak" şeklinde konuştu.

"Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum"

Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Meram Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaların yanında hız kesmeden devam eden bu birbirinden değerli projelerin yapımları tamamlandığında ilçemizin çehresi çok değişecek. Adeta yeni bir Meram inşa edilecek. Bu projelerin Meram'a kazandırılması noktasında gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri değer için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il ve ilçe başkanımız ile teşkilatlarımıza ve tüm emeği geçenlere, şahsım, kurumum ve tüm hemşehrilerim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bizler ilçemiz ve hemşehrilerimize hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yarınlar için Meram'ı daha güzel günler bekliyor inşallah." - KONYA

Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor

Türk Lirası, Hisarcık, Konya, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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