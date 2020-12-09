Ali Yalçın: "Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var" - Son Dakika

Ali Yalçın: "Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var"

09.12.2020 13:11

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkün." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkün." dedi.

Yalçın, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen "Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" başlıklı kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin kalkınmada üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğini kurumsallaştırmış ender ülkelerden birisi olduğunu belirterek, baş döndürücü hızdaki gelişmelerin dijitalleşen dünyadaki değişim ve gelişime cevap veren politikaların geliştirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Meslekler ve üretim modellerindeki değişim ve gelişime bağlı olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerileri insan kaynağına kazandıracak eğitim zeminin üretilebilmesi için de iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Sanayi üretiminin; kendi bilimsel müktesebatımız, mühendislik birikimimiz, özgün tasarımlarımız, yerli programlarımız ve en önemlisi de kendi milli teknolojimizle gerçekleştirilmesi temel bir hedef olarak ortada duruyor. Bu hedefleri tutturacak ve de inovatif kalkınmayı sağlayacak ekosistemin üç bileşeni; bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler, üretilen bilgiyi teknolojiye ve ürüne dönüştüren özel sektör ve düzenleyici, teşvik edici, kolaylaştırıcı rolüyle kamudur. Bu üçlü yapı birbiriyle ne kadar uyumlu ve verimli çalışırsa, kalkınmaya katkıları da o oranda fazla olacaktır. Nitekim, Memur-Sen ve Ostim Teknik Üniversitesi bu iş ve güç birliği mekanizmasına katkı sağlamak, mevcut durumu masaya yatırıp iş birliğini daha ileriye taşıyacak fikirleri bir araya getirmek için bu kongreyi gerçekleştiriyor."

"Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var"

Salgın sürecinin toplumsal düzenin işleyişinde, temel ihtiyaçların sağlanmasında, krizlerin atlatılmasında, toplumsal aklın bulanıklaştığı panik ortamlarında öncü akıl rolünün oynanmasında kamu görevlilerinin yerinin doldurulamadığını dile getiren Yalçın, "Kamunun kalkınmaya etkisi görünen ve görünmeyen yönleriyle son derece belirleyicidir. Sürdürülebilir kalkınmada kamu görevlileri her aşamada kritik görevler üstlenmektedir." dedi.

Uzun vadede master planlar yapacak, stratejik hedefleri belirleyebilecek yegane yapı ve aklın kamu olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu dışı organizasyonlar, yapıları ve konumları gereği bu ihtiyacı karşılayamazlar. Böyle bir çalışmayı ancak devletin hafızasını oluşturan ve sürekliliğini sağlayan kamu görevlileri ve kamu bürokrasisi gerçekleştirebilir. Kamu görevlilerinin; kalkınmanın her aşamasında, alın teri, akıl teri, fikri ve emeği var. Bu yönüyle kamu ve kamu adına hareket eden kamu görevlileri, kalkınmada temeldir, zemindir. Kamunun kritik rolü tam da bu temelde yatmaktadır. Nitekim mevzuat ve politikaların üretilmesinde önemli rol üstlenen kamu görevlileri üçlü iş birliğini kolaylaştırma ve geliştirme rolüne sahiptir. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkündür."

Ali Yalçın: Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var
Ali Yalçın: Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var
Ali Yalçın: Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var
Ali Yalçın: Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var

Üniversite, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ali Yalçın: 'Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik         
12:25
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Yalçın: "Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei