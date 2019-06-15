Son Dakika Haberleri: Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak

3 saat önce

Kamuda kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi işlemi 60 günde sonuçlandırılacak.

Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak, System.String[]
Kamuda kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi işlemi 60 günde sonuçlandırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, kamuda kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi hususları, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen değerlendirme formuyla birlikte merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin buradaki en üst yöneticisinin değerlendirmesine sunulacak.
Üst yönetici, gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların veya ilgililerin bilgisine başvurabilecek, değerlendirme 60 gün içinde sonuçlandırılacak.
Taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin aynı kişi olması halinde değerlendirme, taşra biriminin bağlı olduğu merkezdeki ilgili harcama biriminin üst yöneticisi tarafından yapılacak.
Mevzuatta "üst yönetici" ve "kamu zararı" tanımı da yeniden düzenlendi.
"Üst yönetici", bakanlıklarda kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından bakan, kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcıları, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı olarak tanımlandı.
"Kamu zararı" tanımı da kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zarar olarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanlığından, Moody's'in kredi notu kararına tepki Bakan Selçuk: 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Lisede fabrika gibi üretim yapıyorlar! Okulun yıllık cirosu 500 bin TL

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]