Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı - Son Dakika

Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği belirterek, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik.

Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği belirterek, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 75 civarında. Bu da olağanüstü bir rakam" dedi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Malkoç ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Malkoç'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Biz halkı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir gelenekten geliyoruz. İnsanlara değer vereceğiz ki devletimiz de yücelsin. Dünyada hızlı bir değişim ve gelişim var. Gelişmişlik ve kalkınmışlık sadece ekonomik olarak değil insanlara da değer vererek şeffaf bir yönetimle işbirliği içerisinde olur" dedi.


Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasına hukukun üstünlüğünün sağlanmasına insan merkezli şeffaf yönetimin oluşmasına katkıda bulunmak için kurulduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Kamu Denetçiliği kurumu vatandaşla devlet arasında bir köprüdür, arabulucudur. Devlet ile vatandaş arasında sorun yaşandığında mahkemeye gitmeden çözüm üreten bir kurumdur. Kamu denetçiliği kurumuna başvurunun kolay olması, şekil şartının aranmaması ve başvurulardan harç parası, pul parası, şahit parası ve bilirkişi parası alınmaması ve en geç altı ay içerisinde karar verilmesi adalete erişilmesindeki önemli unsurlardır" diye konuştu.


Türkiye de son yıllarda eğitim, sağlık, savunma sanayisi ve ulaşımda çok ciddi mesafelerin alındığını da ifade eden Malkoç, "Manisa'dan çıkıyorsunuz yaklaşık 3 saatte İstanbul'a veya 20 dakikada İzmir'e gidiyorsunuz. Bu Türkiye'nin aldığı mesafeleri gösteriyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de ve Ege'de yaptığı hamlelerle bunu göstermektedir. Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak çok önemli. Biz 2023 Türkiye'sinin demokrasi, insan hakları ve adalet temelinde yükselmesi için gayret gösteren bir kurumuz Manisa gibi illerde gördüğümüz gelişmeler bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


22 bin yazılı başvuru yapıldı, 24 bin karar verildi


Türkiye'nin yaşadığı gelişime katkı sağlamak ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesinde önemli bir görev üstelenen Kamu Denetçiliği Kurumu için 2019 yılının başarılı geçtiğini ifade eden Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği bilgisini verdi. Malkoç, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 75 civarında. Bu da olağanüstü bir rakam" dedi.


Ziyarette Vali Ahmet Deniz, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Manisa'ya özgü hediyeler verirken, Malkoç'da Vali Deniz'e Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin plaket ve kitap hediye etti. - MANİSA

Şeref Malkoç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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