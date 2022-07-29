27 Bin Sağlık Personeli İstihdamı Resmi Gazete'de... Murat Emir: "Uzman Hekim Açığının Büyüdüğünü Söylüyorduk. Yeni İlan, Bu Açığın İtirafı" - Son Dakika
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27 Bin Sağlık Personeli İstihdamı Resmi Gazete'de... Murat Emir: "Uzman Hekim Açığının Büyüdüğünü Söylüyorduk. Yeni İlan, Bu Açığın İtirafı"

29.07.2022 13:12
27 Bin Sağlık Personeli İstihdamı Resmi Gazete'de... Murat Emir: "Uzman Hekim Açığının Büyüdüğünü Söylüyorduk. Yeni İlan, Bu Açığın İtirafı"

Kamuda 27 bin sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1 Ocak’ta 9 bin olarak açıklanan alınacak uzman hekim sayısının kararla 19 bin olarak güncellendiğine dikkat çekerek “Aylardır kamuda uzman hekim açığının büyüdüğünü söylüyorduk. İktidar, inkâr ediyordu. Yeni ilan bu açığın itirafıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kamuda 27 bin sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1 Ocak'ta 9 bin olarak açıklanan alınacak uzman hekim sayısının kararla 19 bin olarak güncellendiğine dikkat çekerek "Aylardır kamuda uzman hekim açığının büyüdüğünü söylüyorduk. İktidar, inkar ediyordu. Yeni ilan bu açığın itirafıdır" değerlendirmesini yaptı.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, toplamda 27 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

"SAYIDA ARTIŞA GİDİLDİ"

Yazılı bir açıklama yaparak kararı değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kararla 2022 yılı içerisinde kamuda istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısında artışa gidildiğini belirtti. Emir, 1 Ocak'ta yayınlanan kararda 2022 yılı için 6 bin 787 tabip ve 9 bin 14 uzman tabip istihdam edilmesi öngörüldüğünü anımsatarak "Ancak yeni kararla tabip sayısı 7 bin 114'e, uzman tabip sayısı da 19 bin 694'de yükseltildi" dedi.

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Uzman tabip istihdamında artışın iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Emir, karar ile "iktidarın kamudaki uzman hekim açığını itiraf etmiş olduğunu" vurguladı. "Sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiğini ve Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda aylardır uyardıklarını" belirten Emir'in açıklaması şöyle:

"SAĞLIK SİSTEMİ ADETA TIKANMA NOKTASINA GELMİŞTİR"

"Sağlık Bakanlığı'nın yanlış politikaları sonucunda sağlık sistemi adeta tıkanma noktasına gelmiştir. Hastalar, hastanelerde günlerce randevu alamazken, acil ameliyatlar yapılamazken bir yandan da sağlık personeli çok zor koşullar altında çalışmaktadır. Sağlık personeli bir yandan sağlıkta şiddete karşı yalnız başına bırakılırken diğer yandan ekonomik koşulları da git gide daha da kötüleşmektedir. Bunun sonucunda da uzman hekimlerimiz ya istifa etmekte ya da emekli olmaktadır.

"AKP'Lİ TÜM YETKİLİLER BU SORUNU İNKAR EDİYORDU"

Aylardır bu soruna dikkat çekmemize rağmen Sağlık Bakanlığı, uyarılara kulağını tıkarken hiçbir önlem almamıştır. Aksine, AKP'li tüm yetkililer bu sorunu inkar etmiştir. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı kararıyla görülmüştür ki; kamudaki uzman hekim açığı artık önlenemez boyutlara ulaşmıştır. İktidar da yeni alım ilanına çıkarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır.

"UZUN VADELİ VE BÜTÜNCÜL POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR"

Sağlık sisteminin işler hale getirilmesi için elbette kamudaki uzman hekim açığı giderilmelidir. Ancak bu şekilde plansız ve programsız şekilde yapılan alımlar diğer yandan sağlık personeli arasındaki çalışma barışını da bozmaktadır. Sağlık personeli arasındaki kadrolu, sözleşmeli ayrımı bambaşka sorunlara da yol açmaktadır. Yapılması gereken acilen bütüncül ve uzun vadeli politikalar oluşturulmalı ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. AKP iktidarı ipin ucunu tamamen kaçırmış durumdadır ve günü kurtarma derdine düşmüştür."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Emir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 Bin Sağlık Personeli İstihdamı Resmi Gazete'de... Murat Emir: 'Uzman Hekim Açığının Büyüdüğünü Söylüyorduk. Yeni İlan, Bu Açığın İtirafı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27 Bin Sağlık Personeli İstihdamı Resmi Gazete'de... Murat Emir: "Uzman Hekim Açığının Büyüdüğünü Söylüyorduk. Yeni İlan, Bu Açığın İtirafı" - Son Dakika
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