Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı!
İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur

Son Dakika Haberleri
21:22 Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur - Son Dakika Ekonomi
20:40 Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:04 Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Son Dakika Ekonomi
19:42 Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi
19:28 Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]