Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi.

ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:42 Kaynak: DHA
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