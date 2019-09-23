Kamuda 'çakarlı lamba' kısıtlaması 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" olarak tanımlanan ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması 1 Kasım itibarıyla yasaklandı. Kurala uymayan araçlar trafikten men edilecek.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trafikte geçiş üstünlüğü hakkının, Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesinde belirtilen araçlar tarafından kullanılarak suistimallerin önlenmesi amacıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı.