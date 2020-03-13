Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin - Son Dakika

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.

ANKARA, -


Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:36 Kaynak: DHA
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