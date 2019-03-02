'Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı'
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:40
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