Son Dakika Haberleri: 'Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı'

'Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı'

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz.

'Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı', System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:40 

Selçuk, Ekonomi
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