Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest - Son Dakika
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Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest

29.07.2022 11:46

Kamuda çalışan erkek memurların sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Mevzuata işlenen karara göre, erkek memurların her gün sakal tıraşı olmasını zorunlu kılan ibare, Danıştay tarafından iptal edildi. İşte detaylar...

Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENDİ

Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi.

MEMURLAR SAKAL BIRAKABİLECEK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi. Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.

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Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest - Son Dakika


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