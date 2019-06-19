Kamuda değişim ve dijital dönüşüme katkı
1 saat önce
"Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri" dizisinin beşincisi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43
"Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm
Seminerleri" dizisinin beşincisi yapıldı.
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