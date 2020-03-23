Kamuda, dönüşümlü uzaktan çalışma dönemi - Son Dakika

Kamuda, dönüşümlü uzaktan çalışma dönemi
37 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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