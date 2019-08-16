Son Dakika Haberleri: Kamuda yeni atamalar yayımlandı
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Kamuda yeni atamalar yayımlandı

40 dakika önce

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Basın İlan Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:57 
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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