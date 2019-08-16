Kamuda yeni atamalar yayımlandı
40 dakika önce
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:57
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