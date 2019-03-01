Son Dakika Haberleri: Kamuda Yerli Teknolojiye Güven Artmalı

Kamuda Yerli Teknolojiye Güven Artmalı

53 dakika önce

Kamuda yerli teknoloji tüketiminin payının sadece yüzde 10 olduğunu belirten, Türkiye'de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip Technopc'in Yönetici Ortağı Murat Yücel, "Öncelik yabancı markalara veriliyor.

Kamuda Yerli Teknolojiye Güven Artmalı, System.String[]

Oysa yerli ürünlerin yabancı markalardan hiçbir şekilde bir kalite farkı yok" dedi. Yücel, kamuda yerli teknoloji kullanımının artmasının istihdama da pozitif yansıyacağını söyledi.

"Daha iyi teknolojik ürünler" üretmek amacıyla kurulan ve Türkiye'de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip olan Technopc'nin Yönetici Ortağı Murat Yücel, kamuda yerli teknolojiye daha fazla şans verilmesini istediklerini söyledi. Kamuda desktop pc, mini pc, notebook ve AIO (All in one) ürünlerinin kullanıldığını belirten Yücel, "Bu ürünlerde yerli üretimin payı yüzde 10 civarında. Devlet genel olarak bütçe yatırımları sürecinde Türk markalarına yüzde 10 oranında bir pay ayırıyor. Öncelik her zaman yabancı markalara ait ürünler oluyor. Oysa yerli ürünlerin yabancı markalardan hiçbir şekilde bir kalite farkı yok" diye konuştu.

Yabancı markaların 30 yıldır Türkiye pazarında boy gösterdiğini, bu yüzden firmaların/insanların kafasında ister istemez bu markaların daha iyi olduğu yönünde bir algı olduğu için talebin bu yönde gerçekleştiğini anlatan Yücel, "Bunun tamamen algı operasyonu süreci ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Yerli teknoloji istihdamı da artırır

Kamuda yerli teknolojinin kullanılmasıyla ithalat maliyetlerinin ciddi oranda azalacağını söyleyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerli tüketim Türkiye'nin dövize olan bağımlılığını

sınırlandırır. Yerli üretimin Türkiye'de artması durumunda istihdamın artması da söz konusu olur. Böylece Ar-Ge ve gelir seviyeleri gibi konularda da gelişme sağlanır. Yurt dışına herhangi bir ürünü satabilmeniz için öncelikle kendi iç pazarınızda da söz sahibi olmanız gerekir ki yurt dışı satışlarınızda artış olsun. Yabancı firmaların dayattığı ürün gamları sınırlıdır ve bu standartların üzerine çıkmak istemezler. Yerli üretim bunun önüne geçip ihtiyaca yönelik ürünlerini şekillendirir ve ihtiyaca göre hizmet verir."

Ön yargılar yıkılmalı

Kamuda kullanılan tüm teknolojik ürünleri ürettiklerinin bilgisini veren Yücel, bugüne kadar emniyet, savunma, sağlık, enerji ve havalimanları gibi sektörlere hizmet verdiklerini ve tecrübelerine güvendiklerini söyledi. Yerli markaya olan ön yargının yok edilmesi gerektiğini belirterek, "Yurt dışına olan bağımlılık alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. İhtiyaçlarımızı kendi bünyemizde çözüyor olduğumuz gerçeğine inanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İhalede yerli şirkete yüzde 15 veriliyor

Yakında yapılacak kamu ihalelerinin tamamı için hem müşteri tarafında hem de demolarda hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Yücel, farklı avantaj sağlayan ürünlere sahip olduklarını, ayrıca AIO ve endüstriyel tabletlerde tekniğin yanı sıra performans anlamında birçok markaya göre önde olduklarını söyledi. Ancak bu ihalelerde yerli şirketler için yüzde 15 gibi bir oran belirlendiğine işaret eden Yücel, beklentilerini şöyle sıraladı: "Kamu ihalelerinde yüzde 15 gibi bir oran belirleniyor, fakat şartnamelerde yurt dışı lokasyonlarda hazırlanmış kalite belgeleri isteniyor. Bu anlamda devlet tarafından daha fazla esneklik bekleniyor. DMO (Devlet Malzeme Ofisi) ihalelerinde de aynı fiyat avantajının sağlanması önemli. Kalite belgelerinin de DMO ifadelerinde rekabet şeffaflığı yüzünden istenmemesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: Bültenler

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