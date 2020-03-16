Kamufle son albümü 19T'yi anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kamufle son albümü 19T'yi anlattı - Son Dakika Magazin

Kamufle son albümü 19T'yi anlattı

6 saat önce

Türkçe rap müziğin en üretken isimlerinden Kamufle, yeni albümü '19T' için RedBull.com'a verdiği röportajda "19T ile eski albümümün üzerine çıktım" dedi.

Kamufle son albümü 19T'yi anlattı, System.String[]

Türkçe rap müziğin en üretken isimlerinden Kamufle, yeni albümü '19T' için RedBull.com'a verdiği röportajda "19T ile eski albümümün üzerine çıktım" dedi.

Alternatif sahneden genç müzisyenlere destek olan Red Bull Warm Up'ın ilk katılımcılarından Kamufle, yeni albümü 19T ile kısa süren sessizliğine ara verdi. Çeşitli sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle devamlı adından söz ettiren sanatçı, en son 2015 yılında yayınladığı 'Hayale Daldım' isimli albümünü çıkarmıştı. Yeni şarkıları ile birçok seveninden tam not alan sanatçı, kariyerindeki son gelişmeleri de RedBull.com'a anlattı.

"ALBÜMÜN TÜM ŞARKILARI 4 AYDA YAYINLANACAK"

Albümün adını hayatı boyunca kullandığı, İstanbul faaliyet gösteren 19T isimli otobüsten aldığını belirten Kamufle, bu albümü 3'er şarkılık kısımlarla peyder pey yayınlayacağını ifade etti. Kamufle, "Albümü dijital platformlarda her ay üç şarkı olacak şekilde servis edeceğiz. Müzik çabuk tüketiliyor. Bu yüzden sindire sindire servis edeceğiz, her üç şarkıda bir video klip çekmeyi planlıyoruz. Diğer şarkıları da görsel olarak süslemeye çalışacağız tabii ki" diye konuştu.

"SOUL FUNK İLE İÇ ANADOLU MÜZİKLERİ BİR ARADA"

Albümü hazırlarken etkinlendiği seslerin soulfunk olduğunu RedBull.com'a anlatan Kamufle, "Tribe Called Quest, de La Soul, Rapmam, eskiden beri bu tarza meraklıydım. Funky hip-hop karışımı. Öncelikle buralardan esinleniyorum tabii. Kendi müziğimiz, İç Anadolu-Doğu sentezleri, hem vokal hem enstrüman olarak. Notaları, arpejleri hem doğuya hem batıya sektirmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"EZHEL, DENİZ TEKİN, ANIL PİYANCI GİBİ BİRÇOK ARKADAŞIM BU ALBÜMDE BENİMLE"

Son albümünün kariyerindeki önemini de ifade eden müzisyen, "Bilinenin aksine esas ilk albümüm 2004'te çıktı. Ona da çok albüm denemez, o yaşlarda yaptık bir şeyler. Eğer 'Hayale Daldım'ı baz alırsak, da Poet'le yapmıştık albümü. 19T'ye başlarken de oturup birkaç yıl aradan sonra 'Hayale Daldım'ı dinledik önce. Bunun üzerine çıkalım istedik. da Poet tüm altyapıları ve aranjeleri yaptı, ben de aranjelere ufak dokunuşlarda bulundum. Çok değerli arkadaşlarımla düet yaptım. 'Hayale Daldım'ın üzerine çıktım' diyebilirim" dedi.

Albümde Deniz Tekin, Ezhel, Anıl Piyancı, Can Kazaz, Ahiyan, Barış Demirel gibi isimlerle çalışan sanatçı, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyeleri Kaan Boşnak ile Can Tunaboylu'nun da son albümünde kendisine destek verdiğini belirtti. Kamufle arkadaşlarının desteği için, "Hepsi güzel müzik yapmayı seven insanlar. Ezhel, Anıl Piyancı Rap'e beraber başladığım insanlar. Hepsi müzik yaptığım, muhabbet ettiğim, sosyalleştiğim insanlar" diye konuştu.

Kamufle, "5-6 yıl geriye gittiğimizde Red Bull'un çok büyük katkısı oldu, hala da yanımdalar. Hepsine sonsuz teşekkür ederim. Hem Red Bull Warm Up'ta hem de Red Bull BC One'da sunucuyken beraberdim. Bugün de yeni albümle birlikte buradayım. Değişen şey müzik, ama bizim Red Bull'la olan ilişkimiz aynı" diye konuştu.


Red Bull, Up, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:38 Kaynak: DHA
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