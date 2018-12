Kamulaştırma Bedellerini Alamayanlar Arazilerini Geri İstedi

İZMİR- İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa bölümü yapılırken 'acele kamulaştırma' yöntemi ile düşük bedelle kamulaştırılan tarım arazileri için mahkeme kararıyla ödenmesine karar verilen ücret farklarını aradan geçen süreye rağmen alamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Ya paramızı ödesinler ya da arazimizi geri versinler" dedi.İzmir- İstanbul Otoyolu yapılırken, Kemalpaşa'nın Ulucak ve Çamlıbel Mahalleleri'nden geçen bölümü için, 2013 yılında 'acele kamulaştırma' kararı çıktı. İlçeye bağlı Ansızca, Ulucak, Kuyucak , Yenmiş, Sütçüler Akalan ve Çambel Mahalleri'ndeki tarım arazilerinin bir kısmı, kamulaştırıldı. Söz konusu arazilerin metrekare fiyatları 7 ila 15 lira olarak belirlendi. Hesaplarına yatırılan kamulaştırma bedellerini az bulan arazi sahipleri dava açtı. Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda, kamulaştırma bedellerinin artırılması yönünde karar verildi. Mahkeme, yeni belirlenen bedeller ile arada oluşan kamulaştırma farkının davacılara ödenmesine hükmetti. Karayolları Genel Müdürlüğü ise mahkemeden, ödeme yapmak için ek süre istedi. Ancak aradan geçen süreye rağmen arazileri kamulaştırılan vatandaşlar fark olarak ödenmesi gereken paralarını alamadı.'YOL AÇILDI AMA BİZ PARAMIZI ALAMADIK'İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kemalpaşa'dan Saruhanlı 'ya kadar olan 40 kilometrelik bölümünün hizmete girdiğini, ancak kendilerinin hala para alamadığını söyleyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Bugün sabah saatlerinde Yenmiş Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve ödemelerin artık yapılması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlardan Halil Savran(59), 26 dönüm tarlasından 6 dönümünün otoyol için kamulaştırıldığını belirterek, "İlk etapta metrekare başına verdikleri rakam 7 liraydı. Açılan davaların ardından mahkeme 33 lira verilmesini istedi. Şimdi de paramı alamıyorum. 6 yıldır bekliyorum. Yatırmıyorlar, hep erteliyorlar. Zeytin ve kiraz bahçem vardı. Arazimi geri istiyorum. Cumhurbaşkanımız 'Gecikmiş adalet, adalet değildir' diyor. Bu mu yani adalet? 6-7 yıldır bekliyoruz" dedi.'BİZİ ARTIK OYALAMASINLAR'Mehmet Şevik(75) de, "Bizim ya paramızı ya da arazimizi versinler. Her şey için para buluyorlar. Zeytin vardı arazimde, bununla geçiniyorduk" diye konuştu. İsmail Savran (52) ise 6 yıldan bu yana parasını almak için beklediğini, herkesin paraya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Biz köylüyüz, tarla yoksa biz de yokuz. Yapılması gereken neyse artık yapılsın. Yapabiliyorlarsa tarlalarımızı versinler. Tarlalarımızın kaç dönümünü aldılarsa geri versinler, kabulümüzdür. Ama kalkıp da bizi oyalamasınlar. Yazık günahtır. Biz de ekmek için koşturuyoruz. Gelip burada kurdele kesip kesip gitmesi çok kolay. Kes kurdeleyi git. 'Biz yol yaptık.' Öyle bir şey yok. Yol yaptılarsa parasını versinler. İnsanların tarlalarını talan ederek çekip gitmesinler" diye konuştu. Mustafa Ömür adlı vatandaş da şunları söyledi;"20 bin metrekare arazimiz vardı. Tam ortadan ikiye böldüler, 4 bin 400 metrekaresini kamulaştırdılar. Ama parayı ödemeye kimse yanaşmıyor. Herkes çekip gitti."15 dönüm arazisi kamulaştırılan Halil Hayır (59), "Hiç arazim kalmadı. Hayvancılık ile uğraşıyordum. Kiraz ve zeytinlerim vardı. Elimizden bu yerleri düşük ücretlerle aldılar. Ben ne Bağkur primini ödeyebiliyorum ne de geçimimi sağlayabiliyorum. Devletin bu işe el atmasını istiyoruz. Yapılan şeyler güzel ama dönün de bizim halimize bir bakın. Ben şimdi ne kendime bakabiliyorum ne geçimimi sağlayabiliyordum. Şimdi hayvanım var yem alamıyorum, eşimi hastaneye götüremiyorum. Bir paket sigaraya benim arazimi aldılar. Şu anda elimden her şeyimi aldılar, paramı da vermediler. Kime gideyim" diye konuştu. Yenmiş Mahalle Muhtarı Doğan Kara da, vatandaşların kendilerine gelip şikayetlerini ilettiğini kaydetti.'HERKESİN DAVASI BİR LOKMA EKMEK'DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de vatandaşlara destek verdi. Devletin bu mağduriyeti bir an evvel gidermesi gerektiğini söyleyen Karakülçe, "Kemalpaşa önemi bir yer. Kirazın ilk yetiştiği yer. İncirin, üzüm en güzellerinin olduğu yer. Böyle bir yerde yüklenici firmaların paralarını peşin ödüyorsunuz, halka otobanı anında açıyorsunuz, parası olmayanı yoldan geçirmiyorsunuz ama vatandaşa olan borcunuzu ödemiyorsunuz. Mağduriyet yaratıyorsunuz. Bu insanlar bu memleketin efendisi. Herkesin davası bir lokma ekmek" dedi. Vatandaşlar, yaptıkları açıklamaların ardından dağıldı.- İzmir