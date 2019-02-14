Son Dakika Haberleri: Kamuoyu Rusya ve Çin Tehdidindeki Değişimin Farkında Değil"

Kamuoyu Rusya ve Çin Tehdidindeki Değişimin Farkında Değil"

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, "Kamuoyu Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." dedi.

Kamuoyu Rusya ve Çin Tehdidindeki Değişimin Farkında Değil
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, "Kamuoyu Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." dedi.

Shanahan, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Kamuoyu, Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." diyerek, müttefiklerin söz konusu tehditlere karşı daha fazlasını yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile askeri mücadelede sona geldiğini, bundan sonraki sürecin ise kritik olduğunu vurgulayan Shanahan, "(Brüksel'deki) Görüşmelerimin bir kısmı bundan sonraki süreci nasıl destekleyeceğimizle ilgiliydi." dedi.

Shanahan, ABD'nin birliklerini Afganistan'dan çekme ihtimaline ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Askeri birliklerimizde tek taraflı azaltmaya gitmeyeceğiz, (diğer müttefiklerle) koordineli olacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Güncel
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