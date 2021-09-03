Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur - Son Dakika
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Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

03.09.2021 23:55

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren süreci dikkatle takip ettik, hala da aynı hassasiyetle şehrimizin ve hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusunda takip etmeye devam ediyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren süreci dikkatle takip ettik, hala da aynı hassasiyetle şehrimizin ve hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusunda takip etmeye devam ediyoruz.

Pandeminin gölgesinde geçen bu süreçte Türkiye'ye örnek gösterilecek şekilde şehrimiz için çalışırken, başta otobüs esnafımız olmak üzere fedakarlığın azamisini yaptık, ulaşımı her ay ortalama 20 milyon TL sübvanse ettik, esnafımızın her zaman yanında yer aldık, almaya da devam ediyoruz.

Esnaflarımız başta olmak üzere bu şehirde yaşayan herkesi kayıtsız şartsız dinledik, makul istekleri yerine getirdik ve onlarca hizmeti hayata geçirdik. Uyum ve dayanışma kültürünün en güzel örneğini sergilediğimiz şehrimizde hiç bir talebe karşı da duyarsız kalmadık.

Bu anlamda hizmetlerimize hız kesmeden devam ederken, hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, onların isteklerini her zaman başımızın tacı olarak kabul ettik.

Ancak kamu kaynaklarını doğru, orantılı ve eksiksiz şekilde kullanmak durumundayız. Bu bilinç ve sorumlulukla tüm kesimlere yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hayatın her alanında vatandaşımız ile esnafımızın rahatı ve huzuru için görevimizi sürdürüyoruz.

Esnafımızın her zaman yanındayız. Esnaflarımız, esnaf odalarımız ve oda başkanlarımız ile dün olduğu gibi bugün de, yarın da birlik, beraberlik, dayanışma ve uyum kültürü içerisinde olacağız.

Kadim kent Kayseri için, her gün bir önceki günden daha çok çalışıp, halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.

Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri ve hep beraber Türkiye'yiz.

Kaynak: Habermetre
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